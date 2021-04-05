МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Число частных инвесторов на Московской бирже в марте выросло на 754,5 тысячи человек и превысило 11 миллионов, говорится в сообщении торговой площадки. Мосбиржа подготовила информационные материалы для частных инвесторов

"Количество физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, за март 2021 года увеличилось на 754,5 тысячи человек и превысило 11 миллионов. В марте 2021 года активность частных инвесторов на бирже была максимальной: сделки совершали более 1,8 миллиона человек по сравнению с 606,7 тысячи человек в марте прошлого года", — сообщается в релизе.

Частные инвесторы вложили в марте в российские акции на Московской бирже 14,6 миллиарда рублей, в облигации – 58 миллиардов рублей, в биржевые фонды (БПИФы и ETF) – 11,3 миллиарда рублей. Наибольшая доля вложений в долговые бумаги – 77% – приходилась на корпоративные облигации, 18% – на государственные облигации, 5% – на еврооблигации. Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями составила 39%, облигациями – 15%, на срочном рынке – 44%, на спот-рынке валюты – 13%, уточняется в сообщении.

По итогам марта в "Портфель частного инвестора" вошли акции "Норникеля" (19,1%), "Газпрома" (16,5%), обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (10,1% и 7,8% соответственно), акции "Аэрофлота" (9,1%), ценные бумаги "Яндекса" (7,9%), привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (7,9%), акции МТС (7,4%), Polymetal (7,3%) и "Лукойла" (6,9%), говорится в сообщении Мосбиржи. Объем торгов Санкт-Петербургской биржи вырос в марте на 2,9%

Из иностранных ценных бумаг в "Портфель частного инвестора" вошли акции Tesla (19,3%), Alibaba (18,2%), Apple (16,6%), Pfizer (8,4%), Baidu (8,2%), Boeing (7,2%), Amazon (6,4%), Qualcomm (5,9%), Advanced Micro Devices (5,8%) и AT&T Inc. (3,9%).

Отмечается, что в топ-5 биржевых фондов в портфелях частных инвесторов по итогам марта вошли фонд инвестиций в IT-сектор США – FXIT, в акции США – FXUS, в акции Китая – FXCN, в золото – FXGD, в российские акции, облигации, денежные средства и золото – TRUR.

Стоимость чистых активов биржевых фондов, торгуемых на Московской бирже, достигла 185,7 миллиарда рублей (2,5 миллиарда долларов). Инвесторам доступны 58 биржевых фондов: 42 БПИФа и 16 ETF.