2021-04-06T09:37:14+03:00
2021-04-06T09:37:14+03:00
2021-04-06T09:37:14+03:00
2021
https://1prime.ru/finance/20210406/833398154.html
В России обнаружено свыше 1,5 тысячи сайтов лжебанков
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За январь-март текущего 2021 года в российском сегменте интернета зафиксировано 1529 лжебанков. Как пишет газета "Известия", эти сайты маскируются под страницы российских... ПРАЙМ, 06.04.2021
банки, мошенники, новости, финансы, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. За январь-март текущего 2021 года в российском сегменте интернета зафиксировано 1529 лжебанков. Как пишет газета "Известия", эти сайты маскируются под страницы российских кредитных организаций.
Их число по отношению к первому кварталу прошлого 2020 года выросло на 20%, подсчитали по запросу издания в компании по кибербезопасности BI.ZONE.
Итак, по данным экспертов, за весь 2020 год в России было найдено почти 6,5 тысячи сайтов лжекредитных организаций.
"Число фишинговых сайтов растет, потому что это самый дешевый и массовый способ атаки на граждан. В прошлом году преступники активизировались на фоне массового перехода на удаленную работу и пока не сбавляют темп", — прокомментировал директор блока экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин.
В самих банках изданию сообщили, что на таких мошеннических сайтах у российских граждан выманивают данные банковских карт, а также сведения для входа в аккаунт мобильного банка.
Помимо этого, преступники зарабатывают на комиссиях или страховках: они утверждают в общении с потенциальными жертвами, что эти продукты необходимы для получения услуг на выгодных условиях.
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