МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. За январь-март текущего 2021 года в российском сегменте интернета зафиксировано 1529 лжебанков. Как пишет газета "Известия", эти сайты маскируются под страницы российских кредитных организаций. Сколько кибермошенники похитили у россиян в пандемию

Их число по отношению к первому кварталу прошлого 2020 года выросло на 20%, подсчитали по запросу издания в компании по кибербезопасности BI.ZONE.

Итак, по данным экспертов, за весь 2020 год в России было найдено почти 6,5 тысячи сайтов лжекредитных организаций.

"Число фишинговых сайтов растет, потому что это самый дешевый и массовый способ атаки на граждан. В прошлом году преступники активизировались на фоне массового перехода на удаленную работу и пока не сбавляют темп", — прокомментировал директор блока экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин.

В самих банках изданию сообщили, что на таких мошеннических сайтах у российских граждан выманивают данные банковских карт, а также сведения для входа в аккаунт мобильного банка.

Помимо этого, преступники зарабатывают на комиссиях или страховках: они утверждают в общении с потенциальными жертвами, что эти продукты необходимы для получения услуг на выгодных условиях.

Читайте также:

Мошенники добрались до российских "диванных инвесторов"