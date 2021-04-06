МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Возросший интерес россиян к биржевым инвестициям начал играть на руку мошенникам: теперь они пытаются выманить личную информацию, а возможно и деньги, под видом сайтов для проверки надежности брокеров, рассказали РИА Новости в Национальной ассоциации специалистов финансового планирования. Сколько кибермошенники похитили у россиян в пандемию

В сети распространяется реклама с предложением проверить "брокера через интернет". При переходе по ссылке предлагается ввести название брокера, после чего сайт выдает информацию, что указанный брокер находится якобы в "международном черном списке". Для того чтобы получить полезные инструкции по дальнейшим действиям, человеку предлагается оставить свое имя и номер телефона.

"За подобными "черными списками" может скрываться несколько видов мошенничества. Например, мошенники могут предлагать некую юридическую поддержку для защиты средств инвестора от якобы недобросовестного брокера. Конечно, такая юридическая помощь не бесплатна – как правило, за оформление нескольких шаблонных и, зачастую, неграмотных документов с человека запросят весьма значительную сумму", — отмечает заместитель директора ассоциации Дарья Андрианова.

Также мошенники, используя психологическое давление, могут и вынудить человека перевести все свои средства на некие "безопасные счета", которые, на самом деле, принадлежат самим злоумышленникам, продолжила она.

"Не стоит упускать из виду и то, что любой такой сайт собирает базу персональных данных людей, имеющих брокерские счета, причем сразу с указанием, в какой компании открыт счет. Такую базу мошенники могут не только использовать сами, но и выгодно продать другим злоумышленникам, что может обеспечить жертве мошеннического сайта целый шквал звонков от совершенно разных мошенников, а также продавцов товаров и услуг, причем на многие месяцы и годы вперед", — предупреждает Андрианова.

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