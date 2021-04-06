МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Нынешняя динамика курса биткоина может побудить игроков крипторынка к тому, чтобы больше обращать внимание на другие криптовалюты, сказал РИА Новости директор крупнейшей по объему торгов криптовалютной биржи Binance в России Глеб Костарев.

За прошедшие сутки стоимость биткоина поднималась максимально до 59 891 доллара, но попытка пробить психологически важную отметку в 60 000 оказалась неудачной, поясняет эксперт. Во вторник утром биткоин торгуется на Binance на уровне 58 700 долларов. Также, как отмечает Костарев, ссылаясь на CoinDesk Research, уровень волатильности биткоина на данный момент составляет 56%, последний раз подобный уровень наблюдался в начале года. Дальнее зарубежье мерзнет и хочет больше газа из России

Биткоин 13 марта установил очередной исторический максимум цены на уровне 61 844 долларов, после чего начал коррекционное снижение, в рамках которого 25 марта упал до 50 427 долларов, то есть почти на 23%. С того момента он частично отыграл падение, но торговался в основном ниже отметки 60 тысяч долларов.