2021-04-06T10:03:36+03:00
2021-04-06T10:03:36+03:00
2021-04-06T10:03:36+03:00
2021
https://1prime.ru/finance/20210406/833398368.html
Эксперт предрек отказ инвесторов от биткоина
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. Нынешняя динамика курса биткоина может побудить игроков крипторынка к тому, чтобы больше обращать внимание на другие криптовалюты, сказал РИА Новости директор крупнейшей по... ПРАЙМ, 06.04.2021
криптовалюта, биткоин, новости, финансы, криптовалюты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Нынешняя динамика курса биткоина может побудить игроков крипторынка к тому, чтобы больше обращать внимание на другие криптовалюты, сказал РИА Новости директор крупнейшей по объему торгов криптовалютной биржи Binance в России Глеб Костарев.
За прошедшие сутки стоимость биткоина поднималась максимально до 59 891 доллара, но попытка пробить психологически важную отметку в 60 000 оказалась неудачной, поясняет эксперт. Во вторник утром биткоин торгуется на Binance на уровне 58 700 долларов. Также, как отмечает Костарев, ссылаясь на CoinDesk Research, уровень волатильности биткоина на данный момент составляет 56%, последний раз подобный уровень наблюдался в начале года.Установление цены в диапазоне от 55 до 60 тысяч и снижение "индекса доминирования" биткоина до 55,6% — в начале года он был 73%, — по мнению аналитиков, подобные сигналы могут побудить инвесторов обратить внимание на другие криптовалюты на рынке, резюмирует эксперт.
Биткоин 13 марта установил очередной исторический максимум цены на уровне 61 844 долларов, после чего начал коррекционное снижение, в рамках которого 25 марта упал до 50 427 долларов, то есть почти на 23%. С того момента он частично отыграл падение, но торговался в основном ниже отметки 60 тысяч долларов.