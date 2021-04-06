МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Швейцарский банк Credit Suisse оценил почти в 5 миллиардов долларов свои потери от краха американского фонда Archegos Capital, который в конце марта получил маржин-коллы и не смог выполнить свои обязательства по маржинальным требованиям, говорится в пресс-релизе банка. Илон Маск разбогател за сутки на $6 миллиардов

"Хотя наши финансовые результаты еще подлежат детальной доработке и анализу, мы ожидаем, что за первый квартал 2021 года мы сообщим о убытке до налогообложения в размере примерно 900 миллионов швейцарских франков (960 миллионов долларов). Сюда входят издержки в размере 4,4 миллиарда швейцарских франков (4,7 миллиарда долларов) в связи с невыполнением американским хедж-фондом своих маржинальных обязательств", — говорится в сообщении.

Credit Suisse впервые официально раскрыл финансовые последствия ситуации с Archegos Capital.

Кроме того, Credit Suisse объявил о перестановках в топ-менеджменте в сложившейся ситуации. Свои посты покинут гендиректор инвестиционного подразделения банка Брайан Чин (Brian Chin) и директор по управлению рисками Лара Уорнер (Lara Warner).

В конце марта ряд брокеров фонда Archegos, в числе которых были Credit Suisse, а также такие крупные банки, как Morgan Stanley, Deutsche Bank, Wells Fargo, Nomura и Goldman Sachs, распродали акции ряда компаний почти на 30 миллиардов долларов. Они были вынуждены сделать это после того, как фонд, накопивший крупные позиции в разных компаниях, в основном за счет заемных средств, объявил дефолт по маржинальным требованиям. В частности, у фонда были крупные пакеты акций компаний Baidu, Discovery, Tencent и GSX Techedu. Угрозы и перспективы. Что будет с туризмом и экологией Камчатки

После этого СМИ сообщили, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала предварительное расследование в отношении фонда Archegos и его главы Билла Хвана, а Credit Suisse и Nomura предупредили инвесторов о риске значительных финансовых потерь. По оценкам аналитиков JPMorgan Chase & Co., ситуация с Archegos может привести к совокупным потерям банков на сумму до 10 миллиардов долларов.

Credit Suisse основан в 1856 году. В банке, который действует на территории 50 стран, работают около 48 тысяч человек.