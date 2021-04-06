ПЕКИН, 6 апр — ПРАЙМ. Особых технических проблем в создании альтернативы SWIFT нет, главная сложность заключается в политических издержках и противоречиях, заявил РИА Новости научный сотрудник аналитического центра Taihe Чжан Чао.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Панкин сказал в интервью РИА Новости, что в России не исключают формирования альтернативной SWIFT системы на новой технологической основе.

"Некоторые считают, что с технической точки зрения это не совсем осуществимо, однако я придерживаюсь другой точки зрения. Я вовсе не считаю, что этот проект невозможно реализовать. Технические сложности можно решить, вопрос заключается в политических издержках", — сказал Чжан Чао. "Не потянут и Турцию". Что будет с ценами на летний отдых-2021

По мнению аналитика, для решения технических задач создания новой системы по самым консервативным оценкам необходимо от шести месяцев до года, самый большой вопрос – политический аспект. При этом, как подчеркнул эксперт, ключевым игроком является Европа, которой очень сложно прийти к политическому единогласию по этому вопросу.

"Развитие этой ситуации главным образом зависит от политических издержек. Если, например, США будут враждовать с гипотетическими врагами, в том числе распространять такое поведение даже на своих союзников, то это очень сильно ускорит весь процесс дедолларизации, однако если США предоставят своим союзникам какие-то преимущества, то без участия ЕС новая система не будет полноценной, и дедолларизация тоже не будет полноценной, а сам процесс будет очень медленным", — пояснил эксперт.

Чжан Чао пояснил, что в этом случае, вне зависимости от Европы и США, Китай, Россия и Иран и некоторые другие развивающиеся страны могут создать клиринговую систему расчетов, это будет не так сложно сделать из-за отсутствия сильных политических противоречий между этими государствами, а на решение технических вопрос понадобится около года.

Китайский эксперт уверен, что в любом случае миру нужна альтернативная резервная система. Россия увеличила экспорт пшеницы почти на четверть

"Я считаю, что у всех стран мира, за исключением США, есть необходимость в создании клиринговой системы расчетов, независимой от доллара. Это касается не только Китая и России, в этом нуждаются все страны, потому что это эквивалентно своего рода резервной копии. Даже если мы пользуемся долларом, такая резервная система нужна, мы не можем класть все яйца в одну корзину", — добавил китайский аналитик.

Система передачи финансовых сообщений была создана в ответ на риски возможного отключения российских банков от SWIFT. Это международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. В прессе регулярно появляются сообщения о том, что Россия может быть отключена от этой системы в качестве одной из мер более жестких санкций со стороны Запада.