МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Банк России 14 апреля на комитете по базовым стандартам может рассмотреть проект стандарта тестирования для неквалифицированных инвесторов, который на прошлой неделе внесли Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) и Национальная финансовая ассоциация (НФА), рассказал РИА Новости глава НАУФОР Алексей Тимофеев.

"Мы с Центральным банком работаем в соответствии с дорожной картой по разработке базового стандарта тестирования. НАУФОР и НФА проект такого стандарта на прошлой неделе внесли в Центральный банк. Комитет по базовым стандартам Банка России соберется 14 апреля, чтобы этот стандарт согласовать. Затем стандарт должен быть утвержден самим Центральным банком. Как только он будет утвержден ЦБ, любой брокер может начать процесс тестирования и предлагать своим клиентам облигации, предусмотренные законом, а с 1 октября — и некоторые другие финансовые инструменты", — сказал Тимофеев.

В конце января в Госдуму был внесен законопроект, которым запрещается продажа неопытным инвесторам сложных финансовых продуктов до начала тестирования. Проектом предлагается ограничить продажу, в том числе структурных облигаций, облигаций, конвертируемых в иные ценные бумаги, облигаций, размер выплат по которым зависит от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств. В настоящий момент законопроект проходит подготовку ко второму чтению.

"Законопроект предусматривает перечень облигаций, которые могут предлагаться неквалифицированным инвесторам при условии тестирования, стало быть, с того момента, когда такое тестирование будет введено. Мы планируем, что оно будет введено весной этого года. Таким образом, уже летом те облигации, которые предусмотрены этим законом, можно будет предлагать неквалифицированным инвесторам, прошедшим тестирование", — также отметил Тимофеев.

По словам главы НАУФОР, участники рынка высказали несколько замечаний к законопроекту, который готовится ко второму чтению, некоторые из них были учтены.

"Во-первых, мы устранили неясность относительно того распространяется ли он на доверительное управление, теперь ясно, что нет. Во-вторых, удалось расширить круг облигаций со структурным доходом, который будет доступен неквалифицированным инвесторам до 1 апреля 2022 года, то есть до тех пор, пока Центральный банк не определится с окончательным перечнем доступных для неквалифицированных инвесторов структурных инструментов", — сказал он.

"В то же время наши предложения разрешить всем неквалифицированным инвесторам, которые в 2020 году совершали операции со структурными продуктами, продолжить это делать, Центральный банк не поддержал. Мы выступали за то, чтобы закон ограничил только тех инвесторов, которые совершали такие операции в нарушение рекомендаций ЦБ, то есть после 15 декабря 2020 года", — добавил Тимофеев.