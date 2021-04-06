МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Банк России отметил рост количества обращений от потребителей финансовых услуг, так, за период с 25 февраля по 31 марта было получено на 43,7% обращений больше, чем за период с 28 января по 24 февраля текущего года, говорится в материалах регулятора.

"За период с 25 февраля по 31 марта 2021 года количество обращений, поступивших в Банк России от потребителей финансовых услуг, составило 37,8 тысячи, что на 43,7% больше, чем за период с 28 января по 24 февраля 2021 года", — отметили в ЦБ.

Основной объем жалоб пришелся на кредитные организации —60,3%, в отношении субъектов страхового дела было получено 14,1% всех обработанных жалоб, а на микрофинансовые организации пожаловалось 15,1% граждан.

Наибольшее количество жалоб получено в отношении вопросов, связанных с взысканием просроченной̆ задолженности — 10,3%, на втором месте жалобы по проблемам погашения задолженности – 6,9%, тройку лидеров замыкают жалобы на навязывание дополнительных услуг – 6,7%.

Помимо всего прочего, в структуре жалоб на проблемы с погашением доля новых тематик, возникших в условиях пандемии, снизилась до 14,6%, в феврале данный показатель находился на уровне 17,9%.