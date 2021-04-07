МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Стоимость биткоина к вечеру среды может подойти к уровню в 57,9 тысячи долларов, заявил РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома", руководитель проекта РАКИБ-Социома Владимир Панушкин.

Криптовалютный рынок продолжает сохранять относительную стабильность, не отдавая особых предпочтений в своей волатильности ни "быкам" ни "медведям", поясняет он. Запад поверил в российскую экономику и нефть

"Сформировавшийся психологический фон показывает, что подобная динамика, видимо, сохранится и сегодня с неярко выраженной тенденцией движения вверх. По нашим оценкам, к вечеру 7 апреля биржевой курс биткоина может составить около 57 900 долларов за монету", — прогнозирует эксперт.

В среду утром, в частности, на криптовалютной бирже Binance, биткоин пока торгуется в районе 58,3 тысячи долларов.

Биткоин 13 марта установил очередной исторический максимум цены на уровне 61 844 долларов, после чего начал коррекционное снижение, в рамках которого 25 марта упал до 50 427 долларов, то есть почти на 23%. С того момента он частично отыграл падение, но торговался в основном ниже отметки 60 тысяч долларов.