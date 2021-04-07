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2021
https://1prime.ru/finance/20210407/833407489.html
МФО захотели выдавать больше займов без учета долговой нагрузки клиентов
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Микрофинансовые организации (МФО) просят поднять пороговую сумму для займов до 15-30 тысяч рублей. Этот порог будет установлен для тех займов, при расчете которых можно не... ПРАЙМ, 07.04.2021
новости, финансы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Микрофинансовые организации (МФО) просят поднять пороговую сумму для займов до 15-30 тысяч рублей. Этот порог будет установлен для тех займов, при расчете которых можно не рассчитывать долговую нагрузку клиента.
МФО, чей кредитный портфель за период пандемии впервые сократился, хотят снизить давление на капитал.
Игроки рынка предложили Банку России, курирующему отрасль, смягчить правила расчета показателя долговой нагрузки (ПДН; отношение ежемесячных платежей по кредитам к доходу) при выдаче микрозаймов. Они хотят увеличить сумму, до которой вычисление показателя по методике регулятора будет необязательным.
Сейчас ПДН оценивается при выдаче ссуды от 10 тысяс рублей.
Это предложение обсуждалась на экспертном совете по микрофинансированию при Банке России, пишет РБК со ссылкой на участников встречи.