МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Микрофинансовые организации (МФО) просят поднять пороговую сумму для займов до 15-30 тысяч рублей. Этот порог будет установлен для тех займов, при расчете которых можно не рассчитывать долговую нагрузку клиента. Запад поверил в российскую экономику и нефть

МФО, чей кредитный портфель за период пандемии впервые сократился, хотят снизить давление на капитал.

Игроки рынка предложили Банку России, курирующему отрасль, смягчить правила расчета показателя долговой нагрузки (ПДН; отношение ежемесячных платежей по кредитам к доходу) при выдаче микрозаймов. Они хотят увеличить сумму, до которой вычисление показателя по методике регулятора будет необязательным.

Сейчас ПДН оценивается при выдаче ссуды от 10 тысяс рублей.

Это предложение обсуждалась на экспертном совете по микрофинансированию при Банке России, пишет РБК со ссылкой на участников встречи.