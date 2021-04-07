МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Число брокерских счетов россиян может вырасти в будущем до 74 миллионов с текущих порядка 11 миллионов, то есть они будут у каждого экономически активного человека, этому будет способствовать практика банков открывать такие счета как для проведения клиентом каких-то биржевых операций, так и на всякий случай, заявил зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин. Дальнее зарубежье мерзнет и хочет больше газа из России

Число частных инвесторов на фондовом рынке России по итогам 2020 года выросло в 2,3 раза и достигло 9,9 миллиона человек, сообщал ЦБ. Из них большая часть имела счета на Мосбирже — 8,8 миллиона человек, причем в текущем году рост продолжился, и к концу марта число частных инвесторов на этой бирже уже превысило 11 миллионов. Растет и число активных инвесторов — если в декабре 2019 года хотя бы одну сделку на Мосбирже совершили 392 тысячи человек, то в декабре 2020 года — уже 1,4 миллиона, а в марте 2021 года — 1,8 миллиона.

"У нас экономически активное население – 74 миллиона. Я думаю, что ровно столько брокерских счетов может быть открыто, ну как минимум, потому что брокерский счет – это не какая-то специальная фишка, это просто инструмент для осуществления тех или иных операций, и с учетом того, что в первую очередь именно кредитные организации привлекают клиентов для открытия брокерских счетов и проведения через них каких-то операций", — сказал Чистюхин в ходе выступления на XI Биржевом форуме.

Он предположил, что каждому клиенту, который в банке имеет счет, будет на всякий случай открываться и брокерский счет. "Сегодня, по опросам крупнейших брокеров, как банков, так и некредитных организаций, 61% — это счета брокерские с нулевым остатком и 18% с остатком до 10 тысяч рублей. То есть логика заключается в том, что сегодня счета открываются на всякий случай, чтобы клиент имел этот счет, а дальше будем смотреть, какие операции он будет проводить и будет ли проводить операции", — отметил зампред ЦБ.

При этом в перетоке средств граждан с депозитов на брокерские счета он видит и плюсы, и минусы: явный плюс заключается в том, что с брокерских счетов не нужно будет делать какие-то отчисления, например в фонд обязательного страхования вкладов, с другой стороны, сложнее управлять ликвидностью, чем с деньгами на депозитных счетах. Запад использовал последний аргумент, чтобы помешать "Северному потоку 2"

"С моей точки зрения, рост будет значимый. Все 33 триллиона (рублей средств населения из российских банков – ред.) не заберут, конечно, но есть куда подрастать. У нас сегодня, по-моему, 7 триллионов на физических лиц приходится (на брокерских счетах – ред.). Каждые 10 тысяч рублей на счете, я имею в виду на всех счетах, дают 100 миллиардов прибавку сразу", — сказал Чистюхин.