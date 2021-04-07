МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Российские банки ожидают дополнительных высоких затрат на внедрение в свои системы "антиотмывочной" платформы "Знай своего клиента", которая создается на базе Банка России, в случае принятия соответствующего закона, следует из сообщения Ассоциации банков России (АБР). Крупнейшие банки России по активам на 1 марта 2021 года

На рассмотрении в Госдуме находится законопроект о создании на базе Банка России централизованного информационного сервиса "Знай своего клиента". Документ, в частности, предусматривает разделение клиентов банков – юрлиц и индивидуальных предпринимателей — по риску вовлеченности в "сомнительные" операции: высокий риск ("красная" зона), средний риск ("желтая" зона), низкий риск ("зеленая" зона).

"По мнению экспертов, в законопроекте содержится расширенное толкование понятия преступной деятельности, прогнозируется высокая стоимость интеграции нового решения в существующие банковские системы", — говорится в сообщении АБР.

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