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2021
https://1prime.ru/finance/20210407/833412033.html
Банки опасаются расходов из-за "антиотмывочной" платформы ЦБ
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Российские банки ожидают дополнительных высоких затрат на внедрение в свои системы "антиотмывочной" платформы "Знай своего клиента", которая создается на базе Банка России, в... ПРАЙМ, 07.04.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Российские банки ожидают дополнительных высоких затрат на внедрение в свои системы "антиотмывочной" платформы "Знай своего клиента", которая создается на базе Банка России, в случае принятия соответствующего закона, следует из сообщения Ассоциации банков России (АБР).
На рассмотрении в Госдуме находится законопроект о создании на базе Банка России централизованного информационного сервиса "Знай своего клиента". Документ, в частности, предусматривает разделение клиентов банков – юрлиц и индивидуальных предпринимателей — по риску вовлеченности в "сомнительные" операции: высокий риск ("красная" зона), средний риск ("желтая" зона), низкий риск ("зеленая" зона).
"По мнению экспертов, в законопроекте содержится расширенное толкование понятия преступной деятельности, прогнозируется высокая стоимость интеграции нового решения в существующие банковские системы", — говорится в сообщении АБР.
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