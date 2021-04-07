МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Российские банки указали на риски утечек сведений, составляющих банковскую тайну, при выполнении рекомендаций Банка России для борьбы с сомнительными операциями через исполнительные листы, говорится в сообщении Ассоциации банков России (АБР).

В феврале регулятор рекомендовал кредитным организациям обмениваться данными для борьбы с сомнительными операциями через исполнительные листы. Такие документы выдаются по итогам судебных разбирательств, к этой категории относятся исполнительные подписи нотариусов, решения комиссий по трудовым спорам (КТС).

Отказ банка проводить операцию по исполнительному документу карается штрафом.

"Кредитные организации среди возможных рисков, связанных с реализацией подходов, изложенных в Методических рекомендациях № 1-МР, называют риск разглашения сведений, содержащих банковскую тайну и персональные данные при использовании незащищенных каналов связи", — сказано в сообщении АБР.

Кредитные организации также видят высокий риск оспаривания действий банка, проигранных судов и компенсации убытков клиенту, риск ошибочной квалификации исполнительного документа в качестве сомнительного.

В конце марта Банк России указал на обострение проблемы с обналичиванием мошенниками средств через исполнительные документы – в основном исполнительные надписи нотариусов и удостоверения комиссий по трудовым спорам.