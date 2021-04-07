МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Российские банки выдали в первом квартале 2021 года 418 тысяч ипотечных кредитов почти на 1,2 триллиона рублей, что на 44% больше в денежном выражении в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщила пресс-служба вице-премьера РФ Марата Хуснуллина. Эксперт объяснил, как разделить ипотеку после развода

"Можно говорить о том, что спрос на ипотеку среди россиян не снижается и даже растет. По оценке "Дом.РФ" и аналитического агентства Frank RG, в январе-марте 2021 года было выдано 418 тысяч ипотечных кредитов на 1,17 триллиона рублей. Это превышает показатели за аналогичный период 2020 года на 26% в количественном выражении и на 44% в денежном", — отметил Хуснуллин.

Как уточняется в сообщении, около четверти (26%) выданных кредитов за этот период приходится на программу льготной ипотеки под 6,5% (около 89,3 тысячи ипотек).

Правительство России в рамках антикризисных мер весной прошлого года запустило программу льготной ипотеки под 6,5%. Изначально она действовала до 1 ноября 2020 года, но в конце октября власти продлили программу до 1 июля 2021 года. При этом ЦБ выступил в феврале за сворачивание программы с возможностью ее сохранения в отдельных регионах.

Как указал регулятор, повышение цен на жилье уже съело весь эффект от снижения ставки. Кроме того, снижение ставок по жилищным кредитам против рыночных тенденций может привести к возникновению риска пузыря.

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