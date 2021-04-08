МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Банк России планирует протестировать прототип цифрового рубля в 2022 году, сообщила в четверг на пресс-конференции первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова.

Она отметила, что с точки зрения этапов реализации проекта Банк России понимает, что необходимо двигаться очень аккуратно. "Потому что новая форма денег требует осмысленности, требует пилотирования разных операций с использованием цифрового рубля, требует уверенности, что мы максимально разработали и используем все инструменты по безопасности, по управлению ликвидностью, по бесшовному переходу из безналичных рублей в цифровой и обратно", — рассказала зампред ЦБ.

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"Исходя из всех этих моментов мы считаем, что нам нужно до конца года создать прототип платформы цифрового рубля, и следующий год, именно в тестовом режиме, вместе с участниками рынка попробовать и протестировать этот прототип со всех точек зрения", — добавила Скоробогатова.

Она подчеркнула, что даже в рамках запуска прототипа ЦБ будет действовать поэтапно.

ПЕРЕВОДЫ В ЦИФРОВЫХ РУБЛЯХ

Банк России считает, что переводы в цифровых рублях между физлицами должны быть бесплатными, а комиссия за оплату товаров не должна превышать комиссию системы быстрых платежей (СБП), сказала в ходе онлайн-конференции "Концепция цифрового рубля" первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова.

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"С точки зрения комиссий мы планируем определить правила работы цифрового рубля и комиссий позже – на следующем этапе, после концепции. Пока предварительно мы считаем, что с точки зрения переводов от физического лица физическому лицу это должно быть бесплатно", — сказала она.

Скоробогатова добавила, что с точки зрения переводов, которые осуществляются в оплату товаров и услуг, комиссия может быть установлена, но не более, чем она сейчас установлена в системе быстрых платежей. В СБП комиссия для таких переводов составляет 0,4-0,7%, что в 2-3 раза меньше, чем эквайринговые комиссии.

 