МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Банк России рассказал, как будет работать кошелек с цифровыми рублями: будет открываться один кошелек для всех банков, где обслуживается клиент, а также второй кошелек на мобильном устройстве для офлайн-использования.

"Кошелек клиенту будет открывать один на платформе цифрового рубля, при этом мы не предполагаем, что мы будем на кошелек в цифровых рублях начислять проценты. Для нас использование кошельков в цифровых рублях прежде всего новый механизм, новый бесшовный механизм для проведения быстрых дешевых платежей для граждан и для бизнеса", — рассказала первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова на пресс-конференции в четверг. Опыты с национальной валютой. Как изменит цифровой рубль нашу жизнь?

По мнению регулятора, одно из самых ярких преимуществ цифрового рубля — доступ к цифровому кошельку через любую финансовую организацию, где обслуживается клиент. "Если у вас есть, например, три банка, в каждом из банков у вас открыт счет, вы пользуетесь мобильным приложением каждого из банков, вы можете пополнить цифровой кошелек на платформе цифрового рубля через банк A, осуществить перевод по этому же кошельку. например, через банк B и сделать платеж по этому же кошельку через банк C", — пояснила Скоробогатова.

Для осуществления платежей в местах, где отсутствует подключение к интернету, будет создаваться отдельный кошелек на мобильном устройстве. Также сейчас разрабатывается технология, которая поможет сохранить средства клиента, если он вдруг потеряет мобильное устройство с кошельком. "Для нас важно, чтобы мы минимизировали риски по таким платежам в офлайне, и для нас важно, чтобы у человека было понимание, какие средства он может хранить в онлайне и какие средства вдруг ему понадобились для оплаты на территории, где интернет не работает", — добавила она. "Валютного рынка не будет". Что ждет рубль до конца весны

Помимо всего прочего отмечается, что оператором цифрового рубля будет Банк России, однако Федеральное казначейство также будет специальным участником платформы цифрового рубля, что позволит обеспечить "бесшовное взаимодействие с платформы цифрового рубля по тем операциям, где нужно отследить все социальные выплаты, бюджетные выплаты и обеспечить гарантированность ставки до человека или до организации в рамках программ, которые государство, Минфин или Федеральное казначейство уже осуществляет или будет осуществлять", отметили в ЦБ.

Банк России отметил, что окончательное решение о введение цифрового рубля пока что не принято. "Именно возможность реализации цифровых кошельков на платформе цифрового рубля, на единой платформе, дает новые преимущества для клиентов видеть свои платежи в онлайне, делать их и при этом осуществлять их с минимальными издержками", — заключила Скоробогатова.