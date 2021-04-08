МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Акции российских девелоперов выглядят привлекательно на фоне хороших финансовых показателей, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Они дали оценку бумагам ГК "ПИК", ГК "ЛСР", ГК "Самолет" и ГК "Эталон" и прогноз по стоимости на конец 2021 года. Стали известны примеры вопросов для тестирования частных инвесторов

Лидером по текущей рыночной капитализации среди этих компаний является ГК "ПИК" (610,366 миллиарда рублей), затем идут ГК "Самолет" – 91,913 миллиарда рублей и ГК "ЛСР" – 87,225 миллиардов рублей, свидетельствуют данные Московской биржи. Рыночная капитализация ГК "Эталон" на Лондонской фондовой бирже оценивается в 327,33 миллионов фунтов стерлингов (35,157 миллиардов рублей).

Как следует из данных Мосбиржи, за первый квартал 2021 года акции ГК "ПИК" выросли на 57%, до 937 рубля, "Самолета" – на 31%, до 1251,8 рубля, бумаги ЛСР подешевели на 4,5%, до 828,6 рубля, "Эталона" – на 1,6%, до 122,5 рубля.

Таким образом, лучшие результаты показывают акции ГК "ПИК". Согласно материалам Мосбиржи, с середины марта эти бумаги максимально дорожали более чем на 30%.

Акции ГК "ПИК" пользовались спросом после публикации позитивных годовых финансовых результатов эмитента по МСФО, отмечает Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал". Чистая прибыль крупнейшего российского девелопера жилой недвижимости за 2020 год увеличилась на 91,7% и составила 112 миллиардов рублей. Столь сильный результат стал возможен благодаря запуску ипотечных программ с низкой льготной ставкой в размере 6,5% годовых, поясняет Манжос. Инвестстратег назвал самые плохие финансовые советы

Акции застройщиков оказались среди лидеров роста на рынке, отмечает Георгий Ващенко из "Фридом Финанс". "Котировки ГК "ПИК" за год подорожали с 400 до почти 900 рублей. Бумаги до ипотечного кризиса 2008 года торговались в районе 900 рублей за акцию, осенью прошлого года котировки восстановились после падения до 500 рублей", — рассказывает он.

Рынок жилой недвижимости в РФ в последние два года находится на подъеме, констатирует Алексей Павлов из "Открытие Брокер". Акции девелоперов хорошо себя чувствуют в условиях благоприятного рынка, при этом безоговорочной лидер индустрии – ГК "ПИК" – только увеличивает отрыв от конкурентов, отмечает аналитик.

"Так, по итогам 2020 года компания увеличила выручку на 35%, а EBITDA — на 62%. В текущем же году, по прогнозу менеджмента, выручка ПИК может увеличиться еще на четверть, а тогда показатель EBITDA прибавит еще 40-50%", — указывает он. Потенциал для роста бумаг ГК "ПИК" сохраняется, учитывая относительно невысокую текущую рыночную оценку эмитента, уверен Павлов.

Цены на недвижимость остаются высокими, что поддерживает финансовые результаты и котировки акций девелоперов, считает Дмитрий Пучкарев из "БКС Мир инвестиций". По итогам 2020 года ПИК, ЛСР, "Эталон" представили хорошую отчетность, указывает он. ГК "Cамолет" пока не опубликовал результаты по МСФО, однако показатели ожидаются сильными, уверен аналитик. Эксперт предрек отказ инвесторов от биткоина

ПРОГНОЗЫ

Пучкарев из "БКС Мир инвестиций" оценивает среднесрочные перспективы акций строительных компаний как умеренно позитивные. "Конъюнктура складывается благоприятная, программа льготной ипотеки будет поддерживать спрос во втором квартале. Интересными бумагами можно отметить ЛСР и "Эталон" – обе эти компании привлекательны с точки зрения дивидендов", — полагает аналитик.

Инвестиционная привлекательность ГК "Эталон" обусловлена в первую очередь относительной дешевизной девелопера, а также щедрой дивидендной политикой, обещающей акционерам выплату минимум 12 рублей на акцию ежегодно, предполагает Павлов из "Открытие Брокер". Плюс за спиной ГК "Эталон" стоит мощный финансовый конгломерат АФК "Система", всегда способный оказать застройщику реальную поддержку, подчеркивает он.

ГК "Самолет" также является интересной долгосрочной инвестиционной историей, считает Павлов. Девелопер находится в начале грандиозного рывка, который должен кратно увеличить масштаб бизнеса, полагает эксперт. В 2021 году аналитик прогнозирует связанное с эффектом масштаба увеличение рентабельности бизнеса. "Благодаря запуску новых проектов, а также новых очередей в старых проектах уже в 2022 году ожидается почти трехкратный рост объемов продаж группы в физическом выражении по сравнению с 2020 годом", — прогнозирует Павлов.

Пока интерес к бумагам может сдерживаться относительно низкой ликвидностью – в свободном обращении сегодня находится лишь 5% акций ГК "Самолет", однако через год девелопер намерен провести вторичное размещение акций, увеличив долю ценных бумаг в свободном обращении до 30-40%, напоминает аналитик.

Бумаги застройщиков, ранее хорошая спекулятивная идея и защита во время шока – принятия мер по поддержке ипотеки, сейчас выглядят перекупленными в среднесрочной перспективе, считает Ващенко из "Фридом Финанс". Компании недавно представили отчетность за прошлый год, продажи ПИК выросли сильнее — на 35% против 7% у ЛСР, напоминает он. "В акциях девелоперов может быть охлаждение во втором квартале, инвесторы охотно будут фиксировать прибыль. Поддержкой по акциям ЛСР в случае коррекции может стать уровень 700 рублей, ПИК – 760 рублей", — прогнозирует Ващенко.

Акции ГК "ПИК" явно выглядят перекупленными, в ближайшие месяцы они едва ли сумеют пойти заметно выше своего апрельского рекордного значения, полагает Манжос. Он предполагает целевой диапазон до конца 2021 года для бумаг 800-1000 рублей. Аналитик прогнозирует стоимость акции ГК "ПИК" на конец года порядка 900 рублей. Начало оползня. Куда пойдут инвесторы, когда рынки начнут падать?

Акции ГК "ЛСР" на фоне всех оптимистичных новостей и ожиданий оказались не в силах превысить психологически значимый уровень 1000 рублей, указывает Манжос. "Они выглядят заметно слабее бумаг ПИК, но при этом уже вполне разгрузили свою среднесрочную перекупленность. Как ни странно, но по уровням они совпадают с указанными бумагами. Возможно, их таким образом "подровняли" крупные игроки, торгующие парами акций", — отмечает он.

Аналитик рассчитывает целевой диапазон до конца 2021 года для бумаг ЛСР также 800-1000 рублей. При этом он предсказывает стоимость акции на конец года в районе 900 рублей.

Пучкарев оценивает справедливый диапазон на конец года для ЛСР в 900-1000 рублей, для ПИК – 850-1000 рублей, для ГК "Эталон" – 115-140 рублей, для ГК "Самолет" – 1200-1500 рублей.

Ващенко называет целевой справедливой ценой акций ЛСР на конец года уровень 1151,44 рубля, ПИК — 876,33 рубля, "Эталон" – 151,4 рубля, "Самолет" – 1132,23 рубля.