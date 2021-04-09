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https://1prime.ru/finance/20210409/833423274.html
Банк России отозвал лицензию у "Нефтепромбанка"
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Банк России с 9 апреля отозвал лицензию у "Нефтепромбанка". Об этом сообщили в пресс-службе банка. По величине активов, согласно данным ЦБ, Нефтепромбанк на 1 марта занимал 201-е... ПРАЙМ, 09.04.2021
лицензии, банки, банк россии, новости, финансы, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Банк России с 9 апреля отозвал лицензию у "Нефтепромбанка". Об этом сообщили в пресс-службе банка.
По величине активов, согласно данным ЦБ, Нефтепромбанк на 1 марта занимал 201-е место в банковской системе России.