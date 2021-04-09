МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Банк России с 9 апреля отозвал лицензию у "Нефтепромбанка". Об этом сообщили в пресс-службе банка.

По величине активов, согласно данным ЦБ, Нефтепромбанк на 1 марта занимал 201-е место в банковской системе России.