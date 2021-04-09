МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. В среднем должнику нужно 15 месяцев, чтобы погасить просроченные обязательства по кредитам. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Национальной Ассоциации Профессиональных Коллекторских Агентств (НАПКА).

Согласно данным Росстата, которые НАПКА использовала в своих подсчетах, в прошлом году средний доход на душу населения составил 35,4 тысячи рублей в месяц. В рамках исследования ассоциация брала ситуацию, когда должник выделяет на погашение долга четверть своего ежемесячного дохода.

Управляющий директор Первого коллекторского бюро Павел Михмель отметил, что 2020 год стал "стрессовым" для подавляющего большинства заемщиков. "Порядка 80% говорят о том, что стало труднее обслуживать свои долговые обязательства, часть вышла на просрочку на более раннем сроке, чем это было раньше. Как следствие, рост средней суммы долга. Кроме того, вырос и средний чек потребительского кредита — в некоторые месяцы он превышал показатель 2019 года на треть, а чем больше первоначальный долг, тем выше сумма просрочки", — объяснил он. Банки хотят выдавать кредиты по водительским правам

Как указывает НАПКА, в среднем для расплаты с кредиторами россиянам потребовалось как минимум 15 месяцев. Отмечается, что в 2019 году этот срок составлял 12 месяцев: за год пандемии COVID-19 срок расплаты по проблемным долгам увеличился на три месяца. Средняя сумма задолженности выросла почти на треть — 29,3% — и достигла 128 тысяч рублей.

В первом квартале 2021 года средний размер неоплачиваемого долга увеличился еще на 7,5% до 137,6 тысяч рублей, что является максимумом за четыре года. Отмечается, что показатель в расчете на одного должника оценивался исходя из объема просроченных обязательств, которые коллекторы взыскивают по агентским договорам.