МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Чистый приток средств в фонды, инвестирующие в российские активы и облигации (с учетом фондов, ориентированных не только на РФ), за неделю по 7 апреля составил 120 миллионов долларов против притока в 180 миллионов неделей ранее, говорится в обзоре компании BCS Global Markets. Все меняется. Почему США засуетились вокруг "Северного потока 2"

BCS Global Markets приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

"Российские активы получили приток в размере 120 миллионов долларов после 180 миллионов долларов притока на предыдущей неделе", — говорится в обзоре.