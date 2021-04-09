МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Российские банки планируется обязать по желанию клиента ограничивать некоторые онлайн-операции, это необходимо для защиты средств граждан, сообщили РИА Новости в пресс-службе Банка России.

"Инициатива обязать банки по желанию клиента ограничивать ему ряд операций сейчас находится в проработке. Она должна распространяться на всех клиентов", — рассказали в пресс-службе регулятора.

При этом ЦБ указал, что некоторые банки технологически уже реализовали "такой функционал". "Мера действенна в случаях, когда клиента финансовой организации провоцируют дистанционно совершить действия с депозитными счетами в пользу злоумышленников", — пояснили в Банке России. Уровень безработицы в Москве один из самых низких среди крупнейших столиц

Предоставить людям, в первую очередь старшего возраста, возможность добровольно отказаться от онлайн-платежей и исходящих переводов призывал ранее Общероссийский народный фронт (ОНФ). Эксперты указывали, что пожилые граждане, которые чаще всего становятся жертвами злоумышленников, в основном пользуются карточками для снятия денег в банкоматах.

В начале года президент России Владимир Путин поручил Банку России, правительству и Общественной палате РФ установить дополнительные требования к банкам для предотвращения мошенничества с деньгами инвалидов, пенсионеров и других социально незащищённых категорий граждан.