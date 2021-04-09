МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Чистый отток капитала из РФ в январе-марте составил 11,8 миллиарда долларов, снизившись на 34,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствует предварительная оценка ЦБ.

"Сальдо финансовых операций частного сектора, по предварительной оценке Банка России, в I квартале 2021 года сложилось в размере 11,8 миллиарда долларов против 18,1 миллиарда долларов годом ранее", — говорится в сообщении.

Как отмечает регулятор, в отчетном периоде банки и прочие секторы увеличили иностранные активы при практически не изменившихся обязательствах перед нерезидентами.

САЛЬДО ТЕКУЩЕГО БАЛАНСА

Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в первом квартале снизилось на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 16,8 миллиарда долларов, свидетельствуют предварительные данные Банка России. Все меняется. Почему США засуетились вокруг "Северного потока 2"

"По предварительной оценке Банка России, положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в первом квартале 2021 года сложилось в размере 16,8 миллиарда долларов, снизившись по сравнению с показателем предыдущего года почти на треть", — говорится в сообщении.

Как отмечает ЦБ, его динамика определялась в основном уменьшением профицита торгового баланса до 24,4 миллиарда долларов (против 33,1 миллиарда долларов в первом квартале 2020 года) за счет активного восстановления импорта товаров при незначительном отставании от прошлого года их экспорта. При этом позитивным для торгового баланса стало наращивание неэнергетического экспорта, которое практически полностью нивелировало снижение стоимостного показателя поставок основных топливно-энергетических товаров.