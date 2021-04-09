МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) по итогам первого квартала 2021 года увеличила перечисления в бюджет РФ на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 1,33 триллиона рублей, следует из сообщения ведомства.

"В I квартале 2021 года таможенными органами в федеральный бюджет перечислено 1 329,9 миллиарда рублей. Достигнутый фискальный результат на 26,4% превысил прогнозное задание", — говорится в сообщении.

Годом ранее ФТС России сообщала, что объем перечислений в бюджет в первом квартале 2020 года составил 1,188 триллиона рублей. Российский рынок акций повысился по индексам

Отмечается, что основной вклад в формирование доходов от внешнеэкономической деятельности вносят платежи, взимаемые при импорте товаров. Их поступления по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились почти на 27,5% и составили 920,9 миллиарда рублей. Рост платежей, взимаемых при импорте, сопряжен с увеличением стоимостных объемов ввоза товаров на 21%.

Тренды поступлений таможенных платежей, взимаемых при экспорте товаров, в текущем году обусловлены ростом объемов экспорта углеводородов и мировых цен на нефть и газ. В первом квартале 2021 года, в условиях налогового маневра, сумма нефтегазовых доходов, администрируемых ФТС России, составила 373,4 миллиарда рублей, что почти на 42% больше прогнозного задания.