МОСКВА, 10 апр – ПРАЙМ, Валерия Княгинина. Порой банк не даёт кредит, даже не объяснив причину отказа. В результате многие заёмщики не знают, как быть в этой ситуации. Банкиры и финансисты рассказали агентству "Прайм", по каким причинам вам могут не одобрить займ, существуют ли "черные" списки заемщиков и как исправить свою кредитную историю, чтобы не навредить еще больше. Какие товары и услуги опасно брать в кредит

ПОЧЕМУ НЕ ДАЮТ КРЕДИТ

Одна из главных причин отказа в кредите – плохая кредитная история. Отказать в кредите могут, если человек имеет просроченную задолженность. Это характеризует его как ненадежного клиента.

"Получить одобрение кредита практически невозможно, если у человека есть проблемные непогашенные задолженности, по которым НУЖНО вернуться в график погашения. Если заемщик еще находится "в графике", вносит платежи, но допускал значительные многочисленные просрочки, его шансы на одобрение любого кредитного продукта также существенно снижаются", — считает генеральный директор "Колибри деньги" Евгений Чернышов.

Другая распространенная причина отказа – неофициальное трудоустройство и "серый" доход. По мнению эксперта, банки практически не рассматривают таких заемщиков как потенциальных клиентов. Более лояльны к таким заемщикам микрофинансовые организации (МФО).

"Некоторые банки даже не принимают заявки у таких клиентов, другие выдвигают многочисленные условия ", — добавляет он.

Нередко причиной для отказа (или снижения одобряемой суммы) становится высокий показатель долговой нагрузки (ПДН). Если доля кредитных платежей в общем доходе заемщика превышает 50%, получить новый кредит ему будет довольно непросто, поскольку, по требованиям Центробанка, по таким кредитам нужно создавать повышенные резервы, отмечает Чернышов.

В том случае, если ПДН заемщика составляет 20-30%, однако оставшаяся от оплаты кредитных обязательств сумма меньше прожиточного минимума, банк также может отказать в кредите.

Также в большинстве кредитных организаций существуют регламенты визуальной оценки заемщика. "Клиенту могут отказать в кредите, если его внешний вид не соответствует заявленному статусу, у него есть признаки алкогольного или наркотического опьянения, он советуется с третьими лицами и явно находится под их влиянием (это может свидетельствовать, что кредит оформляется не для самого заемщика)", — говорит Чернышев. Зачем у россиян забирают монеты и стоит ли их отдавать

Банк также гарантированно откажет в выдаче кредита банкротам — клиентам, которым ранее уже приходилось списывать все долги, предупреждает первый заместитель председателя правления "РосДорБанка" Эдуард Христианов.

Если говорить о менее распространенных причинах для отказа, это могут быть:

— предоставление неверной информации о текущем трудоустройстве, доходах или ошибки в заявлении на рассмотрение;

— нежелательная отрасль (в связи с коронавирусом многие банки ставят запрет на кредитование работников некоторых отраслей, особенно сильно пострадавших во время пандемии), отмечает эксперт.

Могут отказать в выдаче кредита даже если человек никогда не обращался за кредитом. Это связано с тем, что у банка нет данных вашей истории платежей для анализа того, как вы будете платить.

"ЧЕРНЫЕ СПИСКИ" БАНКОВ

Существует миф, что у банков есть "черные списки" заемщиков, которым никогда и не при каких обстоятельствах нельзя выдавать кредиты. Отчасти это так, но нужно понимать, что никакого общероссийского "списка" не существует. Эксперт рассказал, есть ли у мошенников "черные списки" жертв

"Черный список" — это, скорее, наличие негативной информации о заемщике в Бюро кредитных историй или базе исполнительных производств, поясняет Чернышев.

Такие списки могут быть в отдельных кредитных организациях. Например, в них могут быть включены заемщики, в поведении которых были признаки мошенничества – например, человек пользовался поддельными документами, пытался оформить кредит на чужое имя. Также в базу банков попадают и те, кто допустил серьезные просрочки по кредитам, отмечает генеральный директор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев.

КАК ИСПРАВИТЬ КРЕДИТНУЮ ИСТОРИЮ

Улучшить или создать положительную кредитную историю может практически каждый, за исключением банкротов.

В декабре 2020-январе 2021 года финансовая онлайн-платформа Webbankir провела исследование уровня финансовой грамотности населения. Были опрошены более 1300 человек по всей России. Респондентам был задан вопрос: "Каковы, на ваш взгляд, наиболее действенные способы исправить кредитную историю?"

Подавляющее большинство участников опроса (79%) абсолютно верно отметили, что наиболее действенный способ исправить кредитную историю – это погасить имеющиеся долги. 32% считают, что для этого стоит взять небольшой кредит или микрозаем, конечно, чтобы в срок погасить его. 15% полагают, что улучшить кредитную историю можно, доказав, что она была испорчена не по их вине. Кто из россиян рискует лишиться всех своих накоплений

И только 8% опрошенных полагают, что действенный способ – обратиться в специализированные компании, которые обещают исправить кредитную историю.

"Такие услуги, как правило, предлагают компании-раздолжители. Но когда какие-то третьи лица берутся улучшить кредитную историю или списать долги, к этому нужно относиться с большой осторожностью. Как правило, человек рискует просто потратить деньги на услуги подобных "помощников", но проблема останется", — считает Понамарев.

Исправить кредитную историю сложнее, чем испортить, но это реально. Прежде всего, надо узнать, какие именно задолженности числятся за вами. По закону получить информацию из бюро кредитных историй можно бесплатно два раза в год.

"Если за человеком числятся непогашенные кредиты, их надо закрыть, а если сделать это сразу невозможно, то хотя бы начать переговоры о реструктуризации. Если же человек исправно выплачивал долг, а информация о просрочках попала в кредитную историю по ошибке, стоит также обратиться в организацию, выдавшую кредит, чтобы исправить недоразумение", — рекомендует эксперт.