МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Банк России с сегодняшнего дня ограничивает деятельность ломбардов, которые в установленный срок не подали документы для внесения сведений в реестр, такие организации теперь не могут заключать новые договоры потребительского займа и вносить изменения в сроки исполнения обязательств в ранее заключенных договорах. "Не брал в долг". Как попадают в черные списки банков

Ранее в январе текущего года ЦБ ввел новые правила допуска ломбардов на финансовый рынок. Так, согласно изменениям в законодательстве, организации, которые собирались получить статус ломбарда, а также действующие ломбарды должны были направить до 10 апреля заявление о внесении сведений в государственный реестр ломбардов и необходимые для этого документы.

По данным Банка России, помимо ограничений, которые вступили в силу сегодня, организация может полностью утратить статус ломбарда, если сведения об организации не будут включены в реестр по новым правилам до 9 июля 2021 года.

Регулятор в январе отмечал, что деятельность ломбардов по новым правилам будет способствовать дальнейшему формированию честной конкурентной среды на рынке потребительского кредитования, при этом повысится уровень прозрачности ломбардной отрасли и защищенность интересов потребителей.

По состоянию на 8 апреля в России официально действует 3042 ломбарда, при этом ЦБ с начала текущего года исключил более 135 организаций из реестра.