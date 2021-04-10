2021-04-10T22:20:35+03:00
2021-04-10T22:20:35+03:00
2021-04-10T22:20:35+03:00
2021
https://1prime.ru/finance/20210410/833433595.html
СМИ узнали о возможном слиянии двух крупнейших банков Швейцарии
Финансы
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Финансовый холдинг Credit Suisse, являющийся вторым по величине в стране и недавно понесший крупные потери из-за краха американских хедж-фондов, может решиться на слияние с... ПРАЙМ, 10.04.2021
credit suisse, швейцария, банк, новости, финансы, банки
https://1prime.ru/images/83343/35/833433577.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83343/35/833433577.jpg
https://1prime.ru/images/83343/35/833433574.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83343/35/833433574.jpg
https://1prime.ru/images/83343/35/833433571.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83343/35/833433571.jpg
https://1prime.ru/banks/20210410/833431385.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Финансовый холдинг Credit Suisse, являющийся вторым по величине в стране и недавно понесший крупные потери из-за краха американских хедж-фондов, может решиться на слияние с лидером рынка UBS Group, сообщает Блумберг. На такой шаг может решиться новый председатель Credit Suisse Антонио Орта-Осорио.
Такая сделка может нарушить баланс в инвестиционно-банковском секторе не только Швейцарии, но и всей Европы, поэтому существует риск её неодобрения регулятором. Кроме того, в случае объединения по антимонопольным причинам Credit Suisse должен будет избавиться от своего швейцарского подразделения.
Ранее стороны уже вели переговоры о слиянии, однако тогда инициатором выступала UBS Group.