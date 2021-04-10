МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Финансовый холдинг Credit Suisse, являющийся вторым по величине в стране и недавно понесший крупные потери из-за краха американских хедж-фондов, может решиться на слияние с лидером рынка UBS Group, сообщает Блумберг. На такой шаг может решиться новый председатель Credit Suisse Антонио Орта-Осорио. Банк России зафиксировал рост рынка МФО в 2020 году

Такая сделка может нарушить баланс в инвестиционно-банковском секторе не только Швейцарии, но и всей Европы, поэтому существует риск её неодобрения регулятором. Кроме того, в случае объединения по антимонопольным причинам Credit Suisse должен будет избавиться от своего швейцарского подразделения.

Ранее стороны уже вели переговоры о слиянии, однако тогда инициатором выступала UBS Group.