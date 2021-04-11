МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Крупные российские банки готовы принять участие в тестировании цифрового рубля и не сомневаются, что он будет пользоваться спросом у клиентов. Особое внимание при этом следует уделить информационной безопасности, предупреждают опрошенные РИА Новости участники рынка: цифровыми рублями можно будет рассчитываться в офлайне и, по мнению банков, такие операции могут стать лакомым кусочком для мошенников.

Идею цифрового рубля Банк России представил в середине октября. Предполагается, что он будет в форме уникального цифрового кода, который хранится в специальном электронном кошельке, и станет полноценным платежным средством наравне с обычным рублем. Его прототип планируется протестировать в будущем году, а в четверг регулятор представил его концепцию. Добыча нефти в России может остаться на текущем уровне

"ВТБ готов принять участие в пилотных проектах, связанных с внедрением цифрового рубля. По оценке ВТБ, создание инфраструктуры для внедрения цифровой валюты может занять около двух лет", — заявил заместитель президента-председателя правления банка Вадим Кулик. Кроме ВТБ, принять участие в тестировании цифрового рубля готовы и другие крупные кредитные организации, в частности "Русский Стандарт" и Промсвязьбанк.

Участникам пилотного проекта придется решить целый ряд вопросов и сделать особый упор на безопасности операций для клиентов. Основные риски расчетов в цифровых рублях — это получение несанкционированного доступа к электронному кошельку и совершение мошеннических операций с использованием методов социальной инженерии, рассуждает руководитель службы информационной безопасности Новикомбанка Андрей Макоско.

"Низкая осведомлённость населения по вопросам кибербезопасности существенно увеличивает данные риски. Предлагаемые офлайн-расчеты снижают возможность выявления и предотвращения мошеннических платежей, поэтому это опция цифрового рубля будет особенно опасна. По нашему мнению, пока не будет решена проблема проведения мошеннических операций с учетом действующих технологий, использование офлайн- расчетов преждевременно", — подчеркивает Макоско.

Кроме того, банки опасаются возможности некоторого перетока средств из безналичных платежей в цифровые рубли. По мнению руководителя центра инноваций Райффайзенбанка Евгении Овчинниковой, это может повлиять на сложившиеся отношения между банками, магазинами и платежными системами. "Объем клиентских средств в банках может уменьшиться, что приведет к усилению конкуренции за них. Вырастет стоимость привлечения клиентов, как следствие, банкам станет сложнее и дороже конкурировать между собой", — предполагает она. Эксперт рассказал, как купить тур дёшево и без обмана

Также важно, чтобы платформа цифрового рубля не обернулась капитальными расходами со стороны банков, подчеркивает директор по инновациям и управлению данными Росбанка Ольга Маховая. Кроме того, необходимо, чтобы клиенты понимали плюсы и выгоды, которые им сможет дать цифровой рубль. Это, например, удешевление операций, повышение удобства, развитие смарт-контрактов, перечисляет Маховая.

Предполагается, что цифровой рубль поможет бороться с платежным рабством, когда обслуживание клиента завязано на одной кредитной организации. "Банки получают доступ к кошельку физического лица из другой финансовой организации, что позволяет им играть активную роль в отношениях с клиентом. При этом для клиента почти не меняется "привычная картина мира", — пояснил руководитель центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Дмитрий Тарасов.