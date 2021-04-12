МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Пытаться успеть купить жилье, пока ипотека еще дешевая, бессмысленно, рассказала "АиФ" вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко. По ее словам, в этом году приобретение квартиры уже не так выгодно, так как цены на недвижимость в прошлом году в среднем по России выросли на 20%. Эксперты рассказали, как выгодно погасить ипотеку

Она считает, что если человеку действительно нужна квартира в новостройке в определенном районе, тогда имеет смысл ее купить. Однако ради инвестиций этого уже не стоит делать, полагает эксперт. К тому же стоимость жилья так сильно расти уже не будет, скорее останется на нынешнем уровне.

В марте ЦБ увеличил размер ключевой ставки до 4,5% годовых и допустил возможность ее дальнейшего повышения. Вслед за этим начнут расти и проценты по ипотеке, уверена Радченко. Она пояснила, что банки берут деньги у Банка России по его ставке, прибавляют свою маржу в 2-3% и получатся рыночная ставка по ипотеке. Сейчас ее нормальный размер — 7,5-8%.

Генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко объяснил, что в прошлом году рост ипотеки был вызван сразу несколькими факторами. "Во-первых, это снижение ставок по рыночным кредитам. По ним выдается свыше 70% всей ипотеки, поэтому снижение ставок в этом сегменте до 8% с 10-11% годом ранее имело значимый эффект. Во-вторых, это льготные программы, из которых главная — программа ипотеки на новостройки под 6,5%", — отметил он.

В то же время Радченко отметила, что был и другой, более важный стимул для граждан России покупать квартиры в не самый простой период пандемии. "Главная причина ипотечного бума — это девальвация рубля в прошлом году на 25%, — полагает она.

"Люди, имевшие рублёвые накопления, старались их куда-то вложить, в том числе в квартиры. Вторая причина — очень низкие ставки по депозитам, которые не покрывали даже инфляцию. Поэтому граждане забирали деньги из банков и инвестировали их в другие активы", — считает Радченко.

Читайте также:

Путин прокомментировал рост цен на жилье в России