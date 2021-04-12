МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Администрация Джозефа Байдена собирает данные о планах Китая, которые касаются использования цифрового юаня, причем ряд американских официальных лиц опасаются, что Пекин может попытаться с помощью этой валюты снизить роль доллара в мире, передает Блумберг. Банки оценили безопасность расчетов в цифровых рублях

По данным источников, сотрудники Минфина, Госдепа, Пентагона и Совета нацбезопасности при Белом доме активизировали усилия с целью "понять, какие могут быть последствия" от применения цифрового юаня. Ряд чиновников опасаются, что его использование послужит одним из элементов в "долгосрочных попытках лишить доллар роли основной резервной валюты".

В частности, американцев интересует, "как будет распространяться цифровой юань и можно ли с его помощью будет обойти санкции США". Особенно важным Вашингтон считает то, какие последствия для мировой финансовой системы могут проявиться в долгосрочной перспективе.

При этом Белый дом в настоящее время не планирует тех или иных мер "противодействия угрозам со стороны цифровой валюты Китая". При этом Вашингтон стал проявлять больший интерес к "возможности создания цифрового доллара". Конгрессмены ранее в этом году запросили дополнительную информацию об этой возможности председателя ФРС Джерома Пауэлла и главу Минфина Джанет Йеллен.

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