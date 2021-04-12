МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Более четверти россиян с подработкой (28%) смогли благодаря ей увеличить свой доход на 50%, в основном в РФ подрабатывают курьерами, инженерами, продавцами или отрывают небольшой бизнес, показало исследование HeadHunter, которое есть в распоряжении РИА Новости. Исследование показало, сколько россиян регулярно работают в выходные

Согласно исследованию, подработка есть только у 12% респондентов, почти каждый третий из них работает в сфере науки или образования. Так же часто подрабатывать приходится работникам сфер искусства, развлечения, масс-медиа, маркетинг, реклама, PR, медицина, фармацевтика, управление персоналом. Более половины (53%) респондентов заявили, что у них был опыт подработки помимо постоянной работы.

В основном, говорится в исследовании, россияне ищут подработку ради дополнительного заработка. Чуть более трети (36%) респондентов считают, что подработка помогает им развивать навыки, 14% таким образом с пользой проводит время, а 12% подрабатывают для души.

Подработка позволила более трети (39%) респондентов увеличить свой доход на 30%, более четверти (28%) опрошенных повысили свое материальное состояние на 50%. Также почти половина (46%) респондентов, которые хотели бы подрабатывать, рассчитывает на увеличение дохода от 30 до 50%. Исследование: менее 10% россиян довольны своей зарплатой

Говоря о видах подработки, респонденты отметили в качестве основных собственный небольшой бизнес, работу курьером, инженером, продавцом. В качестве подработки опрошенные также занимаются 3D-моделированием, аналитикой, работают вожатыми или администраторами, барменами или грузчиками.

"Среди тех, кто только хочет начать подрабатывать, популярны такие виды занятости, как свой небольшой бизнес, работа тайным покупателем, инженером или редактором. Также востребованы направления аналитики, ввода данных, системное администрирование и прочее", — отмечается в исследовании.

Почти половина (46%) подрабатывающих респондентов заявили, что начальство даже не знает об их дополнительной работе. Треть (33%) работодателей, которые знают о второй работе сотрудника, относится к этому положительно. Но если руководство поднимет заработную плату, то большая часть (57%) готовы отказаться от подработки и сосредоточиться на своей основной деятельности.

Исследование проводилось с 23 марта по 5 апреля среди 4749 соискателей.