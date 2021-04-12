2021-04-12T10:01:33+03:00
2021-04-12T10:01:33+03:00
2021-04-12T10:01:33+03:00
2021
https://1prime.ru/finance/20210412/833439241.html
Правительство выберет проекты для финансирования через ФНБ
Финансы
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Президент России Владимир Путин поручил к 1 мая представить перечень инфраструктурных проектов, финансирование которых будет осуществляться с привлечением средств Фонда... ПРАЙМ, 12.04.2021
финансирование, фнб, владимир путин, правительство рф, новости, финансы
https://1prime.ru/images/83247/43/832474348.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83247/43/832474348.jpg
https://1prime.ru/images/83247/43/832474347.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83247/43/832474347.jpg
https://1prime.ru/images/83247/43/832474346.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83247/43/832474346.jpg
https://1prime.ru/business/20210412/833439134.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил к 1 мая представить перечень инфраструктурных проектов, финансирование которых будет осуществляться с привлечением средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщается на сайте президента.
Соответствующее поручение дано по итогам совещания с представителями деловых кругов по вопросам повышения инвестиционной активности, состоявшегося 11 марта 2021 года.
"Правительству Российской Федерации:… разработать при участии акционерного общества "Управляющая компания Российского Фонда Прямых Инвестиций" и представить перечень инфраструктурных проектов, финансирование которых будет осуществляться с привлечением средств Фонда национального благосостояния", — говорится в сообщении.