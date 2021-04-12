МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил к 1 мая представить перечень инфраструктурных проектов, финансирование которых будет осуществляться с привлечением средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщается на сайте президента. Правительство разработает меры по увеличению инвестиций бизнеса в России

Соответствующее поручение дано по итогам совещания с представителями деловых кругов по вопросам повышения инвестиционной активности, состоявшегося 11 марта 2021 года.

"Правительству Российской Федерации:… разработать при участии акционерного общества "Управляющая компания Российского Фонда Прямых Инвестиций" и представить перечень инфраструктурных проектов, финансирование которых будет осуществляться с привлечением средств Фонда национального благосостояния", — говорится в сообщении.