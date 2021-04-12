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2021-04-12T10:59:41+03:00
2021
https://1prime.ru/finance/20210412/833440154.html
Путин поручил изучить применение ЗПИФ при инвестициях в проекты РФПИ
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Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля рассмотреть вопрос об использовании механизмов закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ) при инвестициях в проекты с участием... ПРАЙМ, 12.04.2021
рфпи, пиф, владимир путин, новости, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля рассмотреть вопрос об использовании механизмов закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ) при инвестициях в проекты с участием Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), говорится в сообщении на сайте Кремля.
"Рекомендовать Общероссийской общественной организации "Российский союз промышленников и предпринимателей" совместно с акционерным обществом "Управляющая компания Российского Фонда Прямых Инвестиций" рассмотреть вопрос об использовании механизмов закрытых паевых инвестиционных фондов при осуществлении инвестиций в проекты, реализуемые с участием акционерного общества "Управляющая компания Российского Фонда Прямых Инвестиций", — говорится в поручении.
Доклад поручено представить до 1 июля 2021 года, ответственные — глава РСПП Александр Шохин и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.