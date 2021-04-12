МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля рассмотреть вопрос об использовании механизмов закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ) при инвестициях в проекты с участием Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), говорится в сообщении на сайте Кремля. Правительство оценит перспективы обратного акциза в нефтегазохимии

"Рекомендовать Общероссийской общественной организации "Российский союз промышленников и предпринимателей" совместно с акционерным обществом "Управляющая компания Российского Фонда Прямых Инвестиций" рассмотреть вопрос об использовании механизмов закрытых паевых инвестиционных фондов при осуществлении инвестиций в проекты, реализуемые с участием акционерного общества "Управляющая компания Российского Фонда Прямых Инвестиций", — говорится в поручении.

Доклад поручено представить до 1 июля 2021 года, ответственные — глава РСПП Александр Шохин и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.