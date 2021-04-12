МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Доля вложений нерезидентов в облигации федерального займа (ОФЗ) за март снизилась на 1,8 процентного пункта — до 20,2%, объем вложений сократился на 125 миллиардов рублей, говорится в обзоре рисков финансовых рынков Банка России.

"Доля вложений нерезидентов на счетах иностранных депозитариев в НРД в общем объеме рынка ОФЗ за март 2021 года снизилась на 1,8 процентного пункта и составляет 20,2%, а объем вложений сократился на 125 миллиардов рублей", — говорится в обзоре. При этом доля нерезидентов в ОФЗ с постоянным купонным доходом на конец марта составляла 31,7%, за месяц снизившись на 3,4 процентного пункта, а объем их вложений в фиксированные инструменты снизился на 112 миллиардов рублей.

"Кривая доходностей ОФЗ в марте сдвинулась вверх по всем срокам, наиболее сильный рост произошел на горизонте двух и трех лет. В среднем по наиболее ликвидным срокам до погашения доходности выросли на 32 базисных пункта. Увеличение доходностей ОФЗ связано с ускорением инфляционных ожиданий (как в России, так и в мире), а также сохранением геополитической напряженности", — сообщил ЦБ.

Основными покупателями на аукционах ОФЗ в марте выступали системно значимые кредитные организации: их доля в покупках составила 77,3%, нерезиденты снизили свою долю до 9,6% (в феврале — 20%). Тем не менее в абсолютном выражении объем покупок со стороны нерезидентов резко увеличился до 50 миллиардов рублей по сравнению с 29 миллиардами рублей месяцем ранее. Объем покупок системно значимых кредитных организаций в марте вырос до 404 миллиардов рублей.

На вторичных биржевых торгах государственного долга нерезиденты и дочерние иностранные банки нарастили темпы продажи ОФЗ: в марте нетто-продажи составили 123,4 миллиарда рублей, в феврале — 65,1 миллиарда рублей, в январе – 34,2 миллиарда рублей. Традиционно покупателями на биржевых торгах в марте являлись системно значимые кредитные организации и прочие банки, их нетто-покупки составили 127 и 25 миллиардов рублей соответственно.