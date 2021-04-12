МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Федеральный бюджет РФ в январе-марте, по предварительной оценке Минфина России, был исполнен с профицитом в 205 миллиардов рублей, сообщается на сайте министерства.

В марте профицит бюджета составил 741,355 миллиарда рублей. При этом Минфин уточнил оценку дефицита бюджета за февраль: он составил 480,357 миллиарда рублей вместо ранее сообщавшихся 589 миллиардов рублей.

Объем поступивших доходов за три месяца достиг 5,299 триллиона рублей, что составляет 28,2% к общему объему доходов федерального бюджета, утвержденному законом на текущий год. При этом нефтегазовые доходы составили 1,618 триллиона рублей, а ненефтегазовые — 3,681 триллиона рублей.

Расходы бюджета были исполнены в объеме 5,094 триллиона рублей, или 23,7% к общему утвержденному годовому объему и 22,7% — к сводной бюджетной росписи федерального бюджета с учетом внесенных изменений.

Федеральная налоговая служба перечислила в бюджет за январь-март 3,35 триллиона рублей, или 27,5% к прогнозным показателям доходов федерального бюджета на 2021 год; Федеральная таможенная служба — 1,33 триллиона рублей (26,7% к прогнозу). Другие ведомства перечислили в казну 614,488 миллиарда рублей, или 38,8% к годовому прогнозу.