МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. В России период исторически низкой стоимости денег завершился. В текущем 2021 году средневзвешенные ставки по займам для малого и среднего бизнеса (МСБ) вырастут до 10%. Как пишет газета "Известия" со ссылкой на аналитиков рейтингового агентства "Эксперт РА", это произойдет на фоне ужесточения денежно-кредитной политики.

Итак, аналитики отмечают, что таким образом стоимость денег для МСП вырастет на 2-2,5 п.п.

В это же время доля просроченной задолженности в секторе МСБ может дойти до 18%. Это более чем в полтора раза выше, чем годом ранее.

По мнению экспертов, это приведет к перекладыванию расходов на потребителей и снижению числа новых предприятий.

Банки выдали малому и среднему бизнесу, несмотря на пандемию и действовавшие ограничительные меры, кредитов на общую сумму 7,6 трлн рублей. Это всего на 2% ниже показателей 2019-го.

Удержать сегмент от существенного падения помогли масштабные государственные программы льготного финансирования бизнеса, отмечают аналитики.