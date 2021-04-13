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2021
https://1prime.ru/finance/20210413/833452030.html
Кремль допустил ограничения работы Visa и Mastercard в России
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Кремль не исключает, что в России могут ограничить возможность использования платежных систем Visa и Mastercard, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... ПРАЙМ, 13.04.2021
mastercard, платежная система, visa, новости, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Кремль не исключает, что в России могут ограничить возможность использования платежных систем Visa и Mastercard, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы можем с уверенностью констатировать одно — что в тех или иных формах ограничения в отношении России используются целыми рядами государств… Эти ограничения проявляются в самых разных формах, это достаточно непредсказуемый процесс, поэтому в рамках этого процесса, учитывая подобные недружественные, а порой даже враждебные формы поведения по отношению к нам, исключать нельзя ничего", — ответил он на вопрос, существует ли риск, что Россию отключат от Visa и Mastercard и это будет не решение РФ.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что РФ видит большие перспективы в работе со своими иностранными партнерами по постепенному отходу от использования доллара во взаиморасчетах и переходу на национальные или альтернативные доллару валюты и отказу от использования контролируемых Западом платежных систем.