МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Банк России предлагает участникам рынка и рейтинговым агентствам подумать над введением рейтингов российских структурных продуктов, которые позволяли бы оценить кредитный и рыночный риск, сообщил советник первого заместителя председателя ЦБ Сергей Моисеев. Московская биржа работает над маркировкой сложных облигаций

"Элемент, который у нас отсутствует, но он есть на развитых рынках – это рейтинги структурных продуктов… Я думаю, что в нашем контексте можно думать над тем, чтобы такие рейтинги не сам себе эмитент назначал, а чтобы независимый провайдер – например, это бизнес рейтинговых агентств, чтобы они подтверждали и устанавливали этот рейтинг, и дальше он в паспорте раскрывался клиентам. И рейтинг этот, как правило, комбинированный, это гибридный рейтинг: он сочетает компоненту кредитного риска и рыночного риска", — сказал он на онлайн-конференции "Структурные продукты для частных инвесторов: как минимизировать риски?".

Моисеев напомнил, что есть практика раскрытия рейтинга этого инструмента: до 2016 года он за рубежом назывался рейтинг риска, после 2018 года, когда был введен паспорт продукта (всем известный ключевой информационный документ в Европе и Великобритании), называется сводный риск индикатор.

"Всем специалистам хорошо известен стандарт, который называют MIFID – требования по раскрытию информации (директива ЕС о рынках финансовых инструментов – ред.)… В нем есть этот risk indicator – в нем 7 градаций от максимальной до минимальной. В Европе эмитент либо дистрибьютор обязан в паспорте проекта указывать рейтинг продукта, степень волатильности дохода по данному продукту",- пояснил он. Эксперт ожидает повышения ключевой ставки в апреле

"То, что касается рейтингов структурных продуктов, у нас ничего на эту тему нет, потому что вы покупаете не риск, условно говоря на "Сбер", ВТБ или БКС – вы же не на них в основном, хотя они обеспечивают платежи, но это вторично. Первично – базовый актив, который вы купили, его оценка, волатильности его, кредитный риск на него и этой корзины (финпродуктов – ред.), которую вы купили", — добавил он.

В то же время, он указал, что, например, в паспортах продуктов Citi или Barclays указаны рейтинги, которые они сами себе назначили. Но если посмотреть на нормальную европейскую практику, то там эмитенты структурных продуктов отдают на независимую оценку параметры рисков. "Паспорт они сами составляют, но оценку для паспорта делает независимая сторона", — добавил он.

В конце января в Госдуму был внесен законопроект, которым запрещается продажа неопытным инвесторам сложных финансовых продуктов до начала тестирования. Проектом предлагается ограничить продажу, в том числе структурных облигаций, облигаций, конвертируемых в иные ценные бумаги, облигаций, размер выплат по которым зависит от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств. В настоящий момент законопроект проходит подготовку ко второму чтению.