МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Клиенты российских кредитных организаций в начале весны начали активно забирать средства с валютных вкладов. Эксперт рассказал, когда в 2021 году доллар упадет до 70 рублей

Как отмечается в обзоре Банка России, только за март россияне закрыли валютных депозитов и счетов на 865 млн долларов.

Эксперт по финансовой грамотности Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Надежда Грошева в беседе с "Российской газетой" ответила на вопрос о том, стоит ли сейчас открывать валютный вклад в России.

"Сейчас довольно низкие ставки по валютным вкладам. Банки предлагают от 0,2 до 0,7% по долларовым депозитам, а для вложений в евро — и вовсе смешные 0,01%", — начала она.

В то же время необходимо понимать, что на курсах валюты можно не только хорошо заработать, но и сильно потерять.

Поэтому специалист не советует россиянам хранить все сбережения в валюте.

"Многое зависит и от срока вложений. Практика показывает, что на длительном горизонте — более двух лет — доллар и евро чаще демонстрируют укрепление по отношению к рублю", — пояснила она.

Кому нужны валютные вклады? Такие счета удобно использовать, если планируете крупные покупки за рубежом.

"Мечтаете о шоппинг-туре в Европе после окончания пандемии — открывайте вклад в евро. Если предстоит поездка в США, можно подумать о долларовом депозите. Если таких планов нет, я бы рекомендовала половину или большую часть сбережений держать все-таки в рублях, а остальное — в равных долях в долларах и евро", — отметила она.

Тех, кто не хочет хранить деньги под подушкой, кто время от времени покупает в зарубежных магазинах и стремится диверсифицировать свои вложения, может заинтересовать мультивалютный вклад, напомнила Грошева.

С помощью такого вида вложений россияне могут переложить деньги из одной валюты в другую. Для этого не понадобится закрывать вклад и открывать новый. Это значит, что проценты не потеряются.

Не стоит забывать, что депозиты в долларах и евро страхуются государством точно так же, как и рублевые.

Максимальный размер компенсации — 1,4 миллиона рублей для всех вкладов в одном банке.

"Допустим, вы положили на вклад 18 тысяч долларов при курсе 77 рублей, а затем он вырос до 80 рублей. Если в этот момент у банка отзовут лицензию, вы компенсируете только изначальные вложения, а основную прибыль вернуть не удастся. Всегда учитывайте этот момент", — подытожила финансовый эксперт.