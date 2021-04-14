МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. По итогам текущего 2021 года российские суды могут признать несостоятельными 178,5 тысячи граждан. Как пишет газета "Известия", это превысит прошлогодние показатели в 1,5 раза.

Такие данные изданию предоставили аналитики сервиса по поиску арбитражных управляющих для банкротства FreshStart (входит в экосистему Сбера).

Итак, по мнению экспертов, с каждым годом число россиян, оформивших в судебном порядке статус банкрота, стабильно увеличивается не менее чем на 50%. Текущий год не станет исключением.

Помимо этого, на рост банкротов повлияют карантинные меры, вводимые в связи с коронавирусной пандемией.

Из-за вводимых ограничений суды и другие госорганы ограничивали доступ граждан, из-за чего большинство россиян не смогли воспользоваться механизмом избавления от долгов через суд.

Поэтому большинство из тех, кто в прошлом году оформить обращение о банкротстве не смог, прибегнут к этому только в 2021 году. Это уже подтверждается данными "Федресурса" за январь-март.

Другие важные факторы роста числа несостоятельных россиян:

повышение информированности населения о возможности избавления от долгов,