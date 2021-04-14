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https://1prime.ru/finance/20210414/833461699.html
Россиянам упростят перевод денег в Белоруссию
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Клиенты российских банков смогут отправлять переводы в Белоруссию через Систему быстрых платежей (СБП), а также переводить деньги с карты на карту, заявила директор департамента... ПРАЙМ, 14.04.2021
перевод денег, белоруссия, цб рф, новости, финансы
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Клиенты российских банков смогут отправлять переводы в Белоруссию через Систему быстрых платежей (СБП), а также переводить деньги с карты на карту, заявила директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина.
"Это возможность перевода через Систему быстрых платежей, и мы сейчас работаем с белорусскими коллегами над этим функционалом. Но и второй способ, вторая возможность перевода с карты на карту, также у нас запланирована к концу 2022 года. Две возможности наши граждане будут иметь для того, чтобы с белорусским родственникам или знакомым при необходимости перевести средства", — сказала Бакина в ходе пресс-конференции.
Система быстрых платежей была запущена в России в конце января 2019 года. С ее помощью граждане могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода. Кроме того, уже есть возможность совершения платежей юрлицами в пользу физлиц — компании используют это, в частности, для выдачи микрозаймов, выплаты страховых возмещений и для предоставления брокерских услуг.