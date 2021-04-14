МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Российские банки не могут в одностороннем порядке поднимать ставки по уже оформленной ипотеке, единственным исключением являются договора кредитования по плавающей ставки — но их в стране лишь единицы, рассказали РИА Новости эксперты.

"Просто так в одностороннем порядке процентные ставки по ипотечным кредитам банки не поднимают, если ставка была зафиксирована на весь период. То есть в данном случае необходимо ориентироваться только на условия договора. Большинство сделок на рынке – с фиксированными ставками"- говорит начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин.

Ставка по ипотеке обычно зафиксирована и не плавает, соглашается руководитель направления Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики Сколково–РЭШ Егор Кривошея. "Исключения составляют необычные договоры, например, с плавающей ставкой, но это не массовый договор ипотеки. Несмотря на то, что банки собирались наращивать такие ипотеки, пока их меньше 0,1%. Обычно клиент знает о том, что оформлена именно ипотека с плавающей ставкой и банк об этом предупреждает", — добавил он. Почему дорожают авто с пробегом и как купить их выгодно

По словам Карпунина, ипотека с плавающей ставкой выгодна в первую очередь банкам, которые таким образом страхуются от процентного риска, например, от всплеска инфляции и общего роста рыночных ставок. Для россиян же такие ставки могут быть интересны лишь на предполагаемом пике цикла повышения ставок, когда в будущем прогнозируется замедление инфляции.

В настоящее время в России плавающие ставки при кредитовании физических лиц практически не используются, хотя законодательством они не запрещены. По данным ЦБ, доля ипотечных кредитов с использованием плавающих ставок в общем объеме ипотечных жилищных кредитов составляет менее 0,1%. Банк России в марте представил шесть вариантов регулирования ипотеки с плавающей ставкой, включая полный ее запрет, ограничение доли таких ссуд на рынке, круга потенциальных заемщиков или на величину изменения ставки.