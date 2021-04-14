МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Банк России предложил участникам рынка включить в тесты для проверки знаний частных инвесторов блок, касающийся инвестиционных облигаций, в которых базовый актив привязан только к одному параметру, сообщил на конференции НАУФОР руководитель службы ЦБ по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг, член совета директоров Банка России Михаил Мамута.

Как отметили в беседе с РИА Новости представители саморегулируемых организаций – Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) и Национальной финансовой ассоциации (НФА), в связи с этим предложением Банк России перенес планировавшееся на 14 апреля заседание комитета ЦБ по базовым стандартам, на котором могли быть утверждены стандарты тестирования частных инвесторов.

"Сами по себе тесты должны быть очень качественными, и они не должны превращаться в некоторую фикцию, поэтому нам на тест по простой "структурке" — простым инвестбондам — надо еще посмотреть. Его пока в проекте стандартов, который был разработан, нет. Там есть настоящие структурные облигации, и там есть прочие инструменты, которые не перечислены поименно. Но сдавать тест на инвестбонды по прочим инструментам совершенно невозможно, потому что там четыре вопроса: два из них про ликвидность", — сказал Мамута. Геннадий Тимченко считает возможным скорый выход "Сибура" на IPO

"Поэтому нужно этот тест создать, обсудить его, я думаю, что мы это сделаем в самое ближайшее время, никаких стоп-факторов с нашей стороны здесь нет", — добавил он.

Заседание комитета по базовым стандартам при ЦБ по брокерской деятельности перенесено, рассказал РИА Новости вице-президент НАУФОР Кирилл Зверев. Также члены комитета обсуждают возможность дополнения проекта стандарта отдельным видом теста по облигациям со структурным доходом, указал он.

"В последнее время крайне популярными стали финансовые продукты с плавающими ставками, так называемые флоатеры. К их числу можно отнести инвестиционные облигации. Широкие массы с этим продуктом столкнулись недавно, и понимание вопросов доходности, возвратности и ликвидности этого инструмента ограниченное. В связи с этим принято решение доработать блок вопросов по инвестиционным облигациям в рамках тестирования для неквалифицированных инвесторов", — сказал РИА Новости президент СРО "НФА" Василий Заблоцкий.

Комитет Госдумы по финрынку подготовил ко второму чтению законопроект, который запрещает продажу сложных финансовых продуктов неквалифицированным инвесторам-физлицам до 1 апреля 2022 года. На рассмотрение Думы его планируется вынести 20 апреля. При этом обязательное тестирование неопытных инвесторов переносится на 1 октября 2021 года с 1 апреля 2022 года.