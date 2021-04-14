МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Банк России планирует сформировать дорожную карту по внедрению платформы цифрового рубля к концу 2022 года, заявила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова.

"Крайне важно, чтобы все опции, которые мы будем поэтапно запускать на платформе, были оттестированы достаточное время, и мы собрали обратную связь, и могли понять, что нам нужно доработать или улучшить именно на этапе тестирования. И к концу 2022 года мы планируем сформировать дорожную карту внедрения целевой платформы", — сказала она в ходе пресс-конференции. Путин заявил, что Северный морской путь скоро может стать круглогодичным

Идею цифрового рубля Банк России представил в середине октября. Предполагается, что он будет в форме уникального цифрового кода, который хранится в специальном электронном кошельке, и станет полноценным платежным средством наравне с обычным рублем. Его прототип планируется протестировать в будущем году.