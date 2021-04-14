2021-04-14T14:12:35+03:00
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2021-04-14T14:12:35+03:00
2021
https://1prime.ru/finance/20210414/833462222.html
Банк России построит дорожную карту по цифровому рублю к концу 2022 года
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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Банк России планирует сформировать дорожную карту по внедрению платформы цифрового рубля к концу 2022 года, заявила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова. "Крайне важно,... ПРАЙМ, 14.04.2021
банк россии, цифровой рубль, новости, финансы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Банк России планирует сформировать дорожную карту по внедрению платформы цифрового рубля к концу 2022 года, заявила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова.
"Крайне важно, чтобы все опции, которые мы будем поэтапно запускать на платформе, были оттестированы достаточное время, и мы собрали обратную связь, и могли понять, что нам нужно доработать или улучшить именно на этапе тестирования. И к концу 2022 года мы планируем сформировать дорожную карту внедрения целевой платформы", — сказала она в ходе пресс-конференции.
Идею цифрового рубля Банк России представил в середине октября. Предполагается, что он будет в форме уникального цифрового кода, который хранится в специальном электронном кошельке, и станет полноценным платежным средством наравне с обычным рублем. Его прототип планируется протестировать в будущем году.