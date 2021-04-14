МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Чистая прибыль одного из крупнейших инвестбанков мира, американского JPMorgan Chase & Co. по итогам первого квартала 2021 года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 5 раз и составила 14,3 миллиарда долларов, говорится в отчете инвестбанка.

Прибыль на одну акцию составила 4,5 доллара против 0,78 доллара годом ранее. Выручка выросла на 14% — до 33,12 миллиарда долларов.

Аналитики прогнозировали выручку банка на уровне 30,46 миллиарда долларов, прибыль на акцию — на отметке в 3,06 доллара за акцию. Геннадий Тимченко считает возможным скорый выход "Сибура" на IPO

Чистый процентный доход за январь-март при этом сократился на 11% в годовом исчислении, до 13 миллиардов долларов. Аналитики ждали значения показателя на уровне 13,2 миллиарда долларов.

"JPMorgan Chase заработал 14,3 миллиарда долларов чистой прибыли, что отражает хорошие показатели по нашим подразделениям, частично обусловленные быстрым улучшением ситуации в экономике", — приводятся в релизе слова главы банка Джейми Даймона (Jamie Dimon).

Инвестбанк JP Morgan Chase был основан в 1799 году и является одним из мировых лидеров в сфере предоставления инвестиционных банковских услуг и доверительного управления. В настоящее время банк ведет деятельность более чем в 60 странах.