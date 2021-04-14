МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Банк России проработает механизм, который упростит юрлицам процесс смены банка, заявила директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина.

"На данном этапе мы хотим проработать правовой механизм, который будет обеспечивать автоматическую пересылку поступающих средств в течение какого-то времени, например, года, мы с бизнесом обсудим, уже по новым реквизитам", — сказала Бакина на пресс-конференции.

Компания, переходя на обслуживание в другую кредитную организацию, будет оставлять свои реквизиты, и банк, в котором она ранее обслуживалась, сможет автоматически перенаправлять средства уже по новым реквизитам, пояснила она. Почему дорожают авто с пробегом и как купить их выгодно

Кроме того, Банк России собирается решить еще одну проблему, с которой нередко в своей работе сталкиваются юрлица – разрыв между выставлением счета и формированием платежного распоряжения. ЦБ намерен создать стандарты электронных платежных счетов, а также протестировать с участниками рынка возможность оплаты электронных платежных счетов сразу с автоматическим формированием и оплаты платежного распоряжения, сказала первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова.

"Внедрение электронных платежных счетов – не секрет, что сейчас есть разрыв между выставлением счета и формированием платежного распоряжения. И с учетом требований по бесшовности в целом в финансовом секторе и в экономике, нам нужно решить вопрос практического перехода от счета к распоряжению на оплату", — пояснила она.