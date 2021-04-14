МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Банк в России будет считаться вовлеченным в проведение сомнительных операций, если их объем превышает 0,5 миллиарда рублей за квартал, а не 1 миллиард, как ранее, следует из релиза Банка России.

"Банк будет считаться вовлеченным в проведение сомнительных операций с безналичными и наличными денежными средствами, если их объем превышает 0,5 миллиарда рублей за квартал. Сейчас этот порог составляет 1 миллиард рублей, он был установлен в 2017 году", — говорится в сообщении.

Новые расчёты будут применяться Банком России уже по итогам текущего квартала, уточнил регулятор. Аналитики Банка России ждут устойчивого замедления инфляции в конце года

Объемы сомнительных операций последовательно снижаются на протяжении последних нескольких лет — за пять лет (2016–2020 годы) объемы вывода денежных средств за рубеж по сомнительным основаниям сократились в четыре раза, до 52 миллиардов рублей, обналичивания денежных средств в банковском секторе — в семь раз, до 78 миллиардов рублей, отметил ЦБ.

В настоящее время банки в целом соблюдают установленные пороговые значения, указал регулятор. "Введение новых критериев призвано стимулировать кредитные организации более тщательно выявлять и пресекать сомнительные операции и направлено на дальнейшее сокращение их объема", — также отмечается в сообщении.