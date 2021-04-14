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2021
https://1prime.ru/finance/20210414/833464923.html
Банк России ужесточил критерии вовлеченности в сомнительные операции
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Банк в России будет считаться вовлеченным в проведение сомнительных операций, если их объем превышает 0,5 миллиарда рублей за квартал, а не 1 миллиард, как ранее, следует из... ПРАЙМ, 14.04.2021
сомнительные операции, банк россии, новости, финансы, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Банк в России будет считаться вовлеченным в проведение сомнительных операций, если их объем превышает 0,5 миллиарда рублей за квартал, а не 1 миллиард, как ранее, следует из релиза Банка России.
"Банк будет считаться вовлеченным в проведение сомнительных операций с безналичными и наличными денежными средствами, если их объем превышает 0,5 миллиарда рублей за квартал. Сейчас этот порог составляет 1 миллиард рублей, он был установлен в 2017 году", — говорится в сообщении.
Новые расчёты будут применяться Банком России уже по итогам текущего квартала, уточнил регулятор.
Объемы сомнительных операций последовательно снижаются на протяжении последних нескольких лет — за пять лет (2016–2020 годы) объемы вывода денежных средств за рубеж по сомнительным основаниям сократились в четыре раза, до 52 миллиардов рублей, обналичивания денежных средств в банковском секторе — в семь раз, до 78 миллиардов рублей, отметил ЦБ.
В настоящее время банки в целом соблюдают установленные пороговые значения, указал регулятор. "Введение новых критериев призвано стимулировать кредитные организации более тщательно выявлять и пресекать сомнительные операции и направлено на дальнейшее сокращение их объема", — также отмечается в сообщении.