МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. ВТБ в среду приобрел на аукционах Минфина России по размещению ОФЗ облигации на 276 миллиардов рублей, что составило 71,9% от общего объема, сообщил банк. Минтруд подписал соглашение о сотрудничестве с ВТБ

"Банк ВТБ приобрел на аукционах министерства финансов по размещению ОФЗ облигации на 276 миллиардов рублей по номинальной стоимости, участвуя в обоих выпусках, что составило 71,9% от общего объема… Выставляя заявки, мы не стремились получить значительную премию ко вторичному рынку, что и позволило министерству финансов их удовлетворить", — приводятся в сообщении слова начальника управления казначейских операций на открытых рынках, вице-президента ВТБ Вячеслава Томашевского.

Отмечается, что позитивные внешнеполитические новости успокоили рынок, вернув его на уровень двухнедельной давности. Доходность по размещаемым выпускам снизилась за считанные часы на 0,15-0,25% годовых.

Кроме того, виден появившийся спрос на покупку ОФЗ со стороны нерезидентов, уточнил Томашевский.

Минфин России на аукционах в среду разместил гособлигации на 383,75 миллиарда рублей с рекордным спросом, составившим 510,64 миллиарда.