МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Пользователи Системы быстрых платежей (СБП), к которой на сегодня подключено уже 213 банков, с начала работы по итогам первого квартала совершили в ней 240 миллионов операций на сумму 1,6 триллиона рублей, говорится в презентации главы Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимира Комлева.

Согласно материалам, представленным на конференции Ассоциации банков России, число пользователей этой системы по состоянию на 31 марта превысило 12 миллионов человек. Россиянам напомнили о малоизвестных выплатах

Система быстрых платежей была запущена в России в начале 2019 года. С ее помощью граждане могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода. Кроме того, уже есть возможность совершения платежей юрлицами в пользу физлиц — компании используют это, в частности, для выдачи микрозаймов, выплаты страховых возмещений и для предоставления брокерских услуг.