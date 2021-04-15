МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Чистая прибыль американского банковского гиганта Bank of America Corp. (BofA), приходящаяся на акционеров компании, по итогам первого квартала выросла в 2,1 раза по сравнению аналогичным периодом прошлого года и составила 7,56 миллиарда долларов, говорится в отчетности банка.

Разводненная прибыль на акцию составила 0,86 доллара против 0,4 доллара в первом квартале прошлого года. Выручка за вычетом процентных расходов за отчетный период составила 22,821 миллиарда долларов, что на 0,2% выше показателя годичной давности. Рынок ждет подробностей о первом в России блокчейн-операторе

Аналитики ожидали прибыль на акцию на уровне 0,65 доллара, выручку – на уровне 21,85 миллиарда долларов.

Чистый процентный доход за квартал при этом сократился на 16% в годовом выражении и составил 10,197 миллиарда долларов.

На предварительных торгах акции Bank of America после выхода отчетности растут в цене на 1,2%.

Гендиректор BofA Брайан Мойнихан (Brian Moynihan) указал в релизе, что низкие процентные ставки продолжали отрицательно влиять на выручку, но показатели кредитования улучшились, и банк считает, что прогресс в области здравоохранения и экономические показатели указывают на ускорение восстановления экономики.

Bank of America Corp., основанный в 1904 году, — многопрофильный финансовый институт. BofA входит в так называемую "большую четверку" банков США вместе с основными конкурентами — Citigroup, JP Morgan Chase и Wells Fargo.