МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Самые популярные фальшивые купюры — номиналом 1 тыс. рублей и 5 тыс. рублей, пишут "Известия" со ссылкой на генерального директора компании "Гознак" Аркадия Трачука.

" Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей

Банк России модернизирует банкноты

"В нынешней ситуации ключевыми объектами подделок являются тысячные и пятитысячные банкноты. Низкие номиналы подделывать просто очень затратно", — цитирует издания руководителя "Гознака".

Трачу заверил, что планируемая замена банкнот не спровоцирует новый рост подделок. По его словам, разрабатываемые банкноты будут лучше защищены.