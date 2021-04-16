2021-04-16T04:38:07+03:00
2021-04-16T04:38:07+03:00
2021-04-16T04:38:07+03:00
2021
https://1prime.ru/finance/20210416/833476438.html
Названы самые самые популярные купюры-подделки в России
Финансы
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
номиналом 1 тыс. рублей и 5 тыс. рублей, пишут "Известия" со ссылкой на генерального директора компании "Гознак" Аркадия Трачука. "В нынешней ситуации ключевыми объектами подделок... ПРАЙМ, 16.04.2021
новости, финансы
https://1prime.ru/images/83314/40/833144002.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83314/40/833144002.jpg
https://1prime.ru/images/83314/40/833144001.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83314/40/833144001.jpg
https://1prime.ru/images/83314/39/833143989.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83314/39/833143989.jpg
https://1prime.ru/finance/20210323/833301285.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Самые популярные фальшивые купюры — номиналом 1 тыс. рублей и 5 тыс. рублей, пишут "Известия" со ссылкой на генерального директора компании "Гознак" Аркадия Трачука.
"В нынешней ситуации ключевыми объектами подделок являются тысячные и пятитысячные банкноты. Низкие номиналы подделывать просто очень затратно", — цитирует издания руководителя "Гознака".
Трачу заверил, что планируемая замена банкнот не спровоцирует новый рост подделок. По его словам, разрабатываемые банкноты будут лучше защищены.