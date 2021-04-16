МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Самые популярные фальшивые купюры — номиналом 1 тыс. рублей и 5 тыс. рублей, пишут "Известия" со ссылкой на генерального директора компании "Гознак" Аркадия Трачука.

Банк России модернизирует банкноты

Трачу заверил, что планируемая замена банкнот не спровоцирует новый рост подделок. По его словам, разрабатываемые банкноты будут лучше защищены.